Тернопільська «Ниви» перемогла «Маріуполь» та зіграла внічию із «Прикарпаттям»

Після завершення другого етапу підготовки до весняної частини сезону, під час якого футболісти Тернопільської «Ниви» на базі академії «Рух» провели чотири контрольні зустрічі, у яких здобули дві перемоги, одну нічию та раз зазнали поразки, команда у Тернополі 14-го березня розпочала заключний етап підготовки, під час якого планує зіграти ще чотири-п’ять контрольних спарингів.

Здобули вольову перемогу

Перший з них відбувся 16 березня у Винниках, суперником «Ниви» був ФСК «Маріуполь». Тернопільські футболісти, програючи після першого тайму, зуміли здобути вольову перемогу. Маріупольці провели швидку атаку і якщо з першим ударом по воротах впорався Максим Механів, то на добиванні одразу ж вдало зіграв капітан «Маріуполя» Булгаков, відкривши рахунок у зустрічі.

Після перерви тернополяни повністю домінували на полі і, як наслідок, зуміли вирвати перемогу. У середині другого тайму пенальті за фол проти Гатали реалізував Олег Соколов. А за десять хвилин перемогу «Ниві» приніс Максим Тяпкін, який вийшов на заміну у другому таймі.

«Нива» – ФСК «Маріуполь» – 2:1 (0:1).

Голи: Соколов (70 пен.), Тяпкін (79) – Булгаков (23).

«Нива»: Механів, Слива, Зінь, Демчук, Хруставка, Дорошенко, Козак, Волохатий, Гатала, Проців, Соколов.

На заміну виходили: Жупанський, Давидов, Танчак, Вольський, Тяпкін, Бей

Забивали лише Андрії

19 березня у шостому спарингу на тренувальних зборах «Нива» у с. Радча, поблизу Івано-Франківська, зіграла у нічию із івано-франківським «Прикарпаттям». До речі, «Нива» вперше цьогоріч провела спаринг на натуральному трав’яному покритті.

«Ниві» вдалося на старті гри домінувати та контролювати м’яч на чужій половині поля. Проте, як це часто буває, саме тернополяни пропустили першими. Одна із нечисленних атак «Прикарпаття» завершилася точним ударом Андрія Хоми з лінії штрафної площі.

До перерви стовідсотковий момент відігратися змарнував Богдан Козак. Опинившись у відносній близькості із воротарем суперників, півзахисник «Ниви» влучив у голкіпера.

Щоправда і «прикарпатці» мали нагоду збільшити перевагу у рахунку. Автором дубля міг стати Хома, який вибіг на побачення із Механівим. Та переграти голкіпера «Ниви» нападнику «Прикарпаття» не вдалося.

Після перерви обидва наставники команд вдавалися до чималої кількості замін. Результативною видалась заміна у «Ниви». На 61-й хвилині Андрій Бей завдав удару із кута штрафної площі, і м’яч від поперечини опустився за лінію воріт. Більше голів у поєдинку команди не забивали.

«Нива» – «Прикарпаття» – 1:1 (0:1).

Голи: А. Бей (61) – А. Хома (26).

«Нива»: Механів, Танчак, Зінь, Демчук, Хруставка, Різник, Козак, Волохатий, Гатала, Проців, Соколов.

На заміну виходили: Жупанський, Давидов, Слива, Галадей, Дорошенко, Вольський, Тяпкін, Бей.