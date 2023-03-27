Тернопільська «Нива» зіграла внічию із львівським «Рухом»

26 березня сьомим опонентом Тернопільської «Ниви» під час підготовчого періоду був представник української Прем’єр-ліги – львівський «Рух». Поєдинок відбувся у Винниках.

Тренерський штаб львів’ян на гру виставив дещо експериментальний склад, оскільки деякі гравці перебувають у розташуванні молодіжної та юнацької збірних України.

Поєдинок розпочався на зустрічних курсах, але гострішими були атаки тернополян і уже на старті Козак небезпечно пробивав зі штрафного. Трохи згодом свої моменти не використали Різник та Гатала. На 19-й хвилині тернополяни вийшли вперед. Різник перехопив невдалу передачу від Паньківа і відправив м’яч у сітку – 1:0 на користь «Ниви».

Попри ігрову перевагу тернополяни втратили перевагу у рахунку. Після подачі з кутового жовто-зелені не зуміли одразу винести м’яч подалі від своїх воріт і цим скористався Карабін, пробивши з-під захисників, – Механів був безсилим – 1:1.

До свистка на перерву «Нива» могла вдруге вийти вперед, але цього разу у дуелі Різник – Паньків переможцем вийшов другий.

У другому таймі «рухівці» були активнішими. Небезпечно пробивали Климчук і Таллес, а на 68-й хвилині воротар тернополян Жупанський за межами карного майданчика збив Климчука, який вибіг із ним на побачення. Арбітр без вагань вилучив кіпера «Ниви». Згідно із домовленостями між командами, замість Жупанського, місце у воротах зайняв інший голкіпер «Ниви» – Механів.

Свою перевагу на полі львівянам вдалось втілити на 74-й хвилині, дубль оформив Я.Карабін – 2:1.

Все ж останнє слово у грі було за гравцями «Ниви». Волохатий прийняв м’яч на лінії штрафної площі «Руху» та прицільно пробив у дальній кут. У підсумку, бойова нічия – 2:2.

«Рух» (Львів) – «Нива» Тернопіль – 2:2 (1:1).

Голи: Карабін, 32, 74 – Різник, 20, Волохатий, 81.

Вилучення: Жупанський, 68 (із правом заміни).

«Нива»: Механів, Слива, Зінь, Демчук, Хруставка, Волохатий, Козак, Гатала, Соколов, Різник, Галадей.

На заміну виходили: Жупанський, Давидов, Танчак, Дорошенко, Тяпкін, Бей, Проців.

Протистояння з «Рухом» було одним із останніх іспитів перед стартом весняної частини Vbet UA Першої для підопічних Сергія Задорожного, що розпочнеться 8 квітня.

Заключний контрольний матч на тренувальних зборах тернополяни проведуть 30-го березня.

Суперником «Ниви» буде «Епіцентр» з Кам’янець-Подільського. Матч відбудеться на полі спортивного комплексу «Поділля», що у Васильківцях. Нагадаємо, що у першій частині сезону «Нива» та «Епіцентр» зустрічались двічі. Обидва матчі завершились внічию – 1:1 у Дунаївцях та 0:0 у Тернополі.

Обидві команди весняну частину сезону розпочнуть у чемпіонській групі Vbet UA Першої.