Тернопільська «Нива» завершила сезон на сьомому місці

27 травня футбольний клуб «Нива» Тернопіль в останньому восьмому турі чемпіонського раунду Vbet UA Першої вдома зіграв у нічию із запорізьким «Металургом».

«Металург» їхав у Тернопіль, фактично гарантувавши собі місце у перехідних матчах. Але завдання для запорізьких футболістів стояло – перемогти. По-перше, відкривалася перспектива посісти навіть третє місце, по-друге, важливо було зберегти переможну серію напередодні дуже важливих поєдинків у «стиках». «Ниві» ж перемога давала шанси покинути турнірне дно групи, а після поразки «Кременя» на Хмельниччині для цього було достатньо й нічиєї.

На початку зустрічі господарі захопили ініціативу й більше контролювали м’яч, створюючи серйозний тиск на ворота гостей. Небезпечно пробивали Максим Проців, Андрій Різник, але їх удари парирував голкіпер «Металурга». Поступово темп матчу зменшився і вся основна боротьба точилася у центрі поля.

У першому таймі «Металургу» вдалося витиснути максимум з тих моментів, які були. На 30-й хвилині Володимир Білоцерковець пройшов флангом, виконавши подачу на Олексія Сидорова, і найкращий бомбардир «Металурга» переправив м’яч у ворота ударом головою. Цей гол став єдиним у першому таймі.

Тернопільські футболісти продовжували активніше діяти в атаці й у другому таймі, але пройти організований захист суперників їм було непросто.

На 62-й хвилині Давидов міг зрівнювати рахунок, але з декількох метрів пробив повз ворота, ще через декілька хвилин Галадей пробив у стійку. Гол назрівав, якимось дивом господарі довгий час не могли зрівняти рахунок. Але на 88-й хвилині тернополяни все ж забили. Гатала подав з флангу, а вісімнадцятирічний Данило Вольський, який вийшов на заміну за 5 хвилин до завершення основного часу, відзначився дебютним голом – влучно пробивши головою – 1:1.

На другій доданій хвилині гості могли вирвати перемогу, але м’яч після удару головою влучив у стійку. У підсумку, матч завершився внічию, а отже, «Нива» фінішувала на передостанньому сьомому місці, а «Металург» залишився четвертим та зіграє у перехідних матчах за вихід в УПЛ.

«Нива» (Тернопіль) – «Металург» (Запоріжжя) – 1:1 (0:1).

Голи: Д. Вольський (88) – О. Сидоров (30).

«Нива»: Механів, Танчак (Бей 70), Демчук, Хруставка, Соколов, Дорошенко, Давидов (Вольський 85), Гатала, Проців (Тяпкін 60), Різник, Галадей.

У післяматчевому коментарі в. о. головного тренера «Ниви» Сергій Атласюк зазначив: «До 30-ї хвилин ми контролювали поєдинок, могли забивати, але, на жаль, пропустили. У другому таймі у нас було багато моментів, які ми не використали. Але все-таки зібралися та зрівняли рахунок. Сьогодні ми переграли команду, яка буде змагатися у перехідних поєдинках за вихід у Прем’єр-лігу. За підсумком сезону команда демонструвала непогану гру, тому суперникам було з нами важко грати. Звичайно, хотілося би здобути більше очок. Дякую усім футболістам, бо вони на полі віддавали усі свої сили в кожній грі».