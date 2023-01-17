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Тернопільська “Нива” продовжила контракти з трьома гравцями

17.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт

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Ще три гравці тернопільської “Ниви” – Гатала, Демчук та Малащук – на 1,5 року продовжили контракти із клубом.

Як повідомили у пресслужбі футбольного клубу, термін дії угод завершувався влітку.

Ігор Гатала є одним зі старожилів команди. В його активі найбільше проведених офіційних матчів за клуб – 139 поєдинків. У цьому сезоні гравець провів 13 матчів та забив один гол.

Центральний захисник Максим Демчук дебютував у складі “Ниви” у квітні 2019-го у виїзному матчі з “Поліссям”. У футболці жовто-зелених він пройшов 76 офіційних поєдинків.

Андрій Малащук чудово зарекомендував себе на початку цього сезону, але у виїзному матчі із “Маріуполем” зазнав важкої травми. Наприкінці минулого року футболіста прооперували у Києві. Зараз гравець проходить реабілітацію.

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Джерело: Тернополянни

Теги: футбол, тернопільська "Нива

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