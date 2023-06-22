Тернопільська “Нива” на чолі з новим тренером розпочала збори

Гравці зустрілися після відпустки, яка розпочалась по завершенню сезону 2022/2023.

20 червня жовто-зелені пройшли медогляд та взялися до тренувань.

Перші збори відбулись під керівництвом нового головного тренера – Василя Малика.

“Займалися 15 гравців, які мають діючий контракт із клубом, а також три новачки, яких тренерський штаб розглядає”, – зазначили у пресслужбі ФК.

Навчально-тренувальні збори відбуватимуться у кілька етапів. Перший буде тривати 12 днів, після нього у гравців буде 2 вихідних. Також на першому етапі зборів команда планує зіграти два контрольних матчі.