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Тернопільська “Нива” на чолі з новим тренером розпочала збори

22.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Спорт

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Тернопільський футбольний клуб “Нива” розпочав начально-тренувальні збори.

Гравці зустрілися після відпустки, яка розпочалась по завершенню сезону 2022/2023.

20 червня жовто-зелені пройшли медогляд та взялися до тренувань.

Перші збори відбулись під керівництвом нового головного тренера – Василя Малика.

“Займалися 15 гравців, які мають діючий контракт із клубом, а також три новачки, яких тренерський штаб розглядає”, – зазначили у пресслужбі ФК.

Навчально-тренувальні збори відбуватимуться у кілька етапів. Перший буде тривати 12 днів, після нього у гравців буде 2 вихідних. Також на першому етапі зборів команда планує зіграти два контрольних матчі.

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Джерело: Тернополянни

Теги: тернопільська "Нива

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