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Тернопільська міська рада придбала спальні мішки з сертифікати відповідності та протоколами випробувань

03.10.2024

Руслан Іннак

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Новини, Суспільство, Теми

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Тернопільська міська рада у 2022 році уклала договори на придбання спальних мішків, які передбачені для використання на випадок тривалих блекаутів у місті та для перебування тернополян у пунктах масового проживання (пункти обігріву, укриття тощо).

Про це повідомляють на сайті ТМР.

Договір був укладений з огляду на запровадження воєнного стану та необхідності оперативного реагування на критичну ситуацію,  що виникала у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури та тривалою відсутністю електроенергії. Договір на придбання мішків був укладений, враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 №1178.

Спальні мішки були виготовлені, вчасно поставлені, вони є у наявності та готові до використання за своїм призначенням. Окрім того, представники Державної фінансової інспекції України провели повну інвентаризацію даних спальних мішків у місцях їх зберігання та підтвердили їх наявність. Впродовж усього часу мішки знаходяться у пунктах масового проживання.

Наявні сертифікати відповідності нормам і вимогам щодо якості

На виготовлені спальні мішки є висновки про відповідність вимогам і нормам, видані Державним підприємством «Львівстандартметрологія», Державним підприємством «Одесастандартметрологія», Державним підприємством «Укрметртестстандарт». Дані висновки є чинними та не спростовані. Також наявні офіційні висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи державної санітарно-епідеміологічної експертизи, проведеної НДІ екології та токсикології ім.Л.І.Медведя  на усі комплектуючи з яких відбулося пошиття спальних мішків.

Відтак, будь-яка думка, яка поширюється в інтернет-ЗМІ, про заподіяння шкоди бюджету та невідповідність якості товару його призначенню, є передчасними та необґрунтованими.

Щодо касації

Щодо розгляду вимог в суді відзначаємо, що 12.12.2023 Верховний суд відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою Тернопільської міської ради на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду та витребував матеріали адміністративної справи з Тернопільського окружного адміністративного суду. Окрім того, до Верховного суду надійшла також касаційна скарга постачальника – ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» на дану постанову.

Станом на сьогоднішній день немає жодної позиції Верховного суду з приводу розгляду касаційних скарг. Тож розгляд справи ще триває, що додатково, на нашу думку вказує на передчасність звинувачень.

Тернопільська міська рада працює у правовому полі, реагуючи на виклики, пов’язані з воєнним станом та іншими критичними ситуаціями.

Сертифікати відповідності та протоколи випробувань. Фото міської ради.
Сертифікати відповідності та протоколи випробувань. Фото міської ради.
Сертифікати відповідності та протоколи випробувань. Фото міської ради.
Сертифікати відповідності та протоколи випробувань. Фото міської ради.
Сертифікати відповідності та протоколи випробувань. Фото міської ради.
Сертифікати відповідності та протоколи випробувань. Фото міської ради.
Сертифікати відповідності та протоколи випробувань. Фото міської ради.

Теги: поліція, ТМР, міська рада, спальні мішки

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