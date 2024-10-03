Тернопільська міська рада придбала спальні мішки з сертифікати відповідності та протоколами випробувань

Тернопільська міська рада у 2022 році уклала договори на придбання спальних мішків, які передбачені для використання на випадок тривалих блекаутів у місті та для перебування тернополян у пунктах масового проживання (пункти обігріву, укриття тощо).

Про це повідомляють на сайті ТМР.

Договір був укладений з огляду на запровадження воєнного стану та необхідності оперативного реагування на критичну ситуацію, що виникала у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури та тривалою відсутністю електроенергії. Договір на придбання мішків був укладений, враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 №1178.

Спальні мішки були виготовлені, вчасно поставлені, вони є у наявності та готові до використання за своїм призначенням. Окрім того, представники Державної фінансової інспекції України провели повну інвентаризацію даних спальних мішків у місцях їх зберігання та підтвердили їх наявність. Впродовж усього часу мішки знаходяться у пунктах масового проживання.

Наявні сертифікати відповідності нормам і вимогам щодо якості

На виготовлені спальні мішки є висновки про відповідність вимогам і нормам, видані Державним підприємством «Львівстандартметрологія», Державним підприємством «Одесастандартметрологія», Державним підприємством «Укрметртестстандарт». Дані висновки є чинними та не спростовані. Також наявні офіційні висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи державної санітарно-епідеміологічної експертизи, проведеної НДІ екології та токсикології ім.Л.І.Медведя на усі комплектуючи з яких відбулося пошиття спальних мішків.

Відтак, будь-яка думка, яка поширюється в інтернет-ЗМІ, про заподіяння шкоди бюджету та невідповідність якості товару його призначенню, є передчасними та необґрунтованими.

Щодо касації

Щодо розгляду вимог в суді відзначаємо, що 12.12.2023 Верховний суд відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою Тернопільської міської ради на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду та витребував матеріали адміністративної справи з Тернопільського окружного адміністративного суду. Окрім того, до Верховного суду надійшла також касаційна скарга постачальника – ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» на дану постанову.

Станом на сьогоднішній день немає жодної позиції Верховного суду з приводу розгляду касаційних скарг. Тож розгляд справи ще триває, що додатково, на нашу думку вказує на передчасність звинувачень.

Тернопільська міська рада працює у правовому полі, реагуючи на виклики, пов’язані з воєнним станом та іншими критичними ситуаціями.