Тернопільська громада — у трійці цифрових лідерів України

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило результати оцінювання цифровізації громад за І квартал 2025 року, де Тернопільська міська громада впевнено увійшла до трійки найкращих в Україні. З показником 60,35 балів зі 100 можливих Тернопіль посів третє місце серед усіх територіальних громад, поступившись лише Криворізькій (62,97) та Вінницькій (62,75) громадам.

Ці досягнення виглядають особливо вражаюче на фоні середнього показника для громад по Україні, який становить лише 16 балів. Таким чином, Тернопільська громада майже в чотири рази перевищує середній рівень цифровізації в країні.

Ключові напрямки цифрового успіху

Дослідження, проведене на платформі Дія.Цифрова громада, виявило низку сфер, де Тернопільська громада демонструє найвищі результати:

Електронна демократія — 100 балів

Відкриті дані — 100 балів

Цифровізація транспортної інфраструктури — 85,57 балів

Paperless (безпаперовий документообіг) — 86,56 балів

Соціальний захист населення — 76,47 балів

Цифрові технології для бізнесу — 69,7 балів

Охорона здоров’я — 69 балів

“Тернопільська громада стала справжнім прикладом комплексного підходу до цифровізації міського простору. Особливо вражає те, що високі показники досягнуто в найрізноманітніших сферах — від спорту та транспорту до охорони здоров’я та соціального захисту,” — відзначають експерти Міністерства цифрової трансформації.

Цифрова економіка та підтримка бізнесу

Одним із ключових напрямків успіху Тернопільської громади є розвиток цифрової економіки, за яким місто отримало 59,94 бали. Зокрема, місто активно впроваджує цифрові технології для підтримки бізнесу (69,7 балів) та розвиває IT-сектор (50,19 балів).

Тернопільська громада створила сприятливі умови для розвитку технологічних компаній та стартапів, а також впроваджує інноваційні рішення для спрощення взаємодії бізнесу з місцевою владою. Це не лише підвищує інвестиційну привабливість міста, але й створює нові робочі місця та стимулює економічний розвиток.

Внесок у загальнообласні показники

Успіхи Тернопільської міської громади значною мірою вплинули на високі показники всієї Тернопільської області, яка посіла третє місце серед регіонів України з показником 42 бали, поступившись лише Дніпропетровській та Львівській областям (по 43 бали).

Особливо виразно це видно при порівнянні з сусідніми областями на карті цифровізації України, де Тернопільщина виділяється як один із регіональних лідерів. Це свідчить про системну роботу не лише на рівні обласного центру, але й в інших громадах області.

Виклики та напрямки для вдосконалення

Попри значні успіхи, Тернопільська громада має й певні виклики, над якими потрібно працювати. Серед них — кібербезпека (15,24 бали), що в умовах зростаючих цифрових загроз потребує особливої уваги.

Важливим викликом є і забезпечення цілковитої достовірності інформації та прозорості. Нещодавно програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine виявила певні неточності в інформації на офіційному сайті Тернопільської міськради.

Ця ситуація підкреслює, що цифровізація — це не лише технологічний процес, але й питання культури, прозорості та доброчесності. Міська влада визнала наявність певних недоліків у контролі за інформацією і зазначила, що працює над покращенням внутрішніх процедур.

Майбутні перспективи

Попри окремі виклики, Тернопільська міська громада має всі шанси не лише зберегти, але й посилити свої позиції серед цифрових лідерів України. У планах міської влади — подальший розвиток електронних послуг, удосконалення міської цифрової інфраструктури та підвищення цифрової грамотності населення.

Новина від пресслужби