Тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» зіграє у Кубку із СК «Прометей»

15 і 17 грудня в рамках шостого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд «СУПЕРЛІГА-ДМАРТ» тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» провела два поєдинки.

15 грудня. «Збірна України U-15» – «Галичанка-ЗУНУ» – 0:3 (24:26, 19:25, 18:25).

«Галичанка-ЗУНУ»: Валерiя Дрьомова (16), Марiя Риболовлєва (9), Олександра Осипенко (2), Дiана Голод (8), Лiлiя Попович (10), Вiталiна Кiмак (8), Олександра Овчаренко (L) – стартовий склад; Софiя Самусенко (0).

Як і у першому колі, «Галичанка-ЗУНУ» перемогла у трьох партіях. Якщо у першому сеті команди мали однакові шанси здобути у ньому перемогу, то у наступних тернопільські волейболісти були значно сильнішими.

17 грудня. «Галичанка-ЗУНУ» – «Збірна України U-17» – 0:3 (21:25, 23:25, 24:26).

«Галичанка-ЗУНУ»: Валерiя Дрьомова (7 очок), Анастасiя Лях (0), Олександра Осипенко (8), Дiана Голод (4), Лiлiя Попович (8), Вiталiна Кiмак (4), Софiя Самусенко (L) – стартовий склад; Марiя Риболовлєва (8), Олександра Овчаренко (1), Дарiя Степура (0), Анастасiя Джима (1).

У першому колі сильнішою за свого суперника була «Галичанка», тож «збірниці» намагалися не лише взяти реванш, а й піднятися вище у турнірній таблиці, що їм і вдалося. «Збірна України U-17» перемогла у трьох партіях.

Таким чином, «Галичанка-ЗУНУ» завершила друге коло на шостому, передостанньому місці.

Після завершення другого кола визначилися пари плей-оф жіночого Кубка Ліги 2022. «ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ» і «Аланта» посіли перші два місця за підсумками другого кола чемпіонату України та автоматично вийшли до півфіналу Кубка.

За дві інші путівки до цієї стадії турніру третя команда зіграє з шостою, а четверта – з п’ятою. Додамо, що збірна України U-15 не братиме участь у змаганнях.

Тож 26 грудня «Галичанка-ЗУНУ» зіграє із СК «Прометей».

Подібні змагання з волейболу в нашій країні відбуватимуться вперше. Додає інтересу й система плей-оф з одного матчу, за якою проходитиме турнір. Крім того, володар трофею в наступному сезоні зможе представляти Україну на європейській арені.