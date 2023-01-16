Тернопільська «Галичанка» програла у двох поєдинках

11 і 13 січня в рамках сьомого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд «СУПЕРЛІГА-ДМАРТ» тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» провела два поєдинки.

11 сiчня. «Аланта» – «Галичанка-ЗУНУ» – 3:0 (25:11, 25:8, 25:15).

«Галичанка-ЗУНУ»: Валерiя Дрьомова (5), Марiя Риболовлєва (3), Олександра Осипенко (1), Дiана Голод (2), Лiлiя Попович (6), Вiталiна Кiмак (4), Олександра Овчаренко (L) – стартовий склад; Софiя Самусенко (0), Дарiя Степура (0).

Поєдинки суперників у двох попередніх колах чемпіонату завершувалися з однаковим рахунком – 3:0 на користь клубу з Дніпра. З таким же рахунком завершилося і це протистояння. Підопічні Людмили Чорненької, які, можливо, після хвороби не набрали відповідної фізичної форми, не змогли скласти конкуренції дніпрянкам у жодній партії.

13 сiчня. «Галичанка-ЗУНУ» – CК «Прометей» – 0:3 (19:25, 19:25, 22:25).

«Галичанка-ЗУНУ»: Валерiя Дрьомова (12 очок), Марiя Риболовлєва (2), Олександра Осипенко (6), Дiана Голод (1), Лiлiя Попович (5), Вiталiна Кiмак (5), Софiя Самусенко (L) – стартовий склад; Олександра Овчаренко (0), Дарiя Степура (0), Анастасiя Джима (1).

У цьому протистоянні, незважаючи на те, що явним фаворитом був СК «Прометей» із Кам’янського, тернопільські волейболістки змогли дати бій супернику, продемонструвавши непоганий волейбол. А у третій партії «Галичанка» тричі скорочувала своє відставання до мінімуму (19:20, 20:21, 21:22), зберігаючи інтригу у поєдинку, однак на завершальне зусилля тернополянок не вистачило, як підсумок – 22:25.

У 8 турі 28 і 29 січня «Галичанка-ЗУНУ» зіграє, відповідно, із СК «Балта» та ВК «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ», яка очолює турнірну таблицю.