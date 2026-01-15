15.01.2026 09:46

Тернопільська футзальна ліга: результати поєдинків Вищої ліги

15.01.2026

Вишнева Галина

10–11 січня відбулися чергові поєдинки Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26 у Вищій лізі.

Пропонуємо результати поєдинків.

10 січня. 10 тур

«Вікнини» (Вікно) – МФК «Тернопіль» – 0:5, «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 5:2, «Поділля 0352» (Велика Березовиця) – «Вікторія» (Великі Бірки) – 2:1, «OPEN TECK» (Тернопіль) – ФК «Тернопіль-Ветеран» – 2:6.

11 січня. 11 тур

«Сокіл» (Велика Березовиця) – МФК «Тернопіль» – 1:2, ФК «Тернопіль-Ветеран» – «Поділля 0352» (Велика Березовиця) – 6:2, «Вікторія» (Вікно) – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – 4:4, «OPEN TECK» (Тернопіль) – «Вікнини» (Вікно) – 0:4.

 

