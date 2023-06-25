Тернопільська боксерка готується до чемпіонату Європи

Привітати Олександру з перемогою прийшов президент обласної федерації боксу Євген Степанов.
“Традиційно всім спортсменам, які виборювали перші місця в чемпіонаті України, чи стали призерами Європи, ми від федерації вручаємо таку золоту перчатку, яка мала б бути символом і, будемо казати, таким тернопільським оберегом. Це тільки в нашій федерації так робиться. Хто має і носить на грудях таку перчатку, то це однозначно чемпіон України, однозначно вихованець нашої тернопільської федерації”.
“Для мене це неочікувано. І це для мене є оберіг. Я дуже дякую. З трьох років ми з татом йдемо до поставленої мети, разом з тренером. Йдемо до Олімпійського золота. Тренування, в основному, проводяться важко, але це потрібно, щоб на змаганнях вийти і показати свій клас”, – каже чемпіонка України з боксу.
Дівчина щодня тренується в спортзалі. Заняття розпочинає з розминки.
“Після розминки я замотую руки і будемо працювати на м’ячику та скакалочці. Ця вправа з м’ячиком для спарингу, щоб вміти добре рухатися на ногах, для концентрації”.
Далі – безперервна вправа зі скакалкою впродовж трьох хвилин.
“Щоб були сильні ноги, для дихання, щоб була витривалість в рингу”.
Також боксерка відпрацьовує вправу “бій з тінню”.
“З уявним суперником боксуєш. Можна пропрацьовувати всякі фішечки, що ти хочеш робити в рингу. Можна напрацьовувати різні удари”.
Після відпрацювань ударів на боксерській груші, Олександра Черевата працює з тренером Володимиром Шнуровським.
Впродовж останніх трьох років він готує спортсменку до змагань. Зараз, каже тренер, готуються до Чемпіонату Європи.
“Тренування кожного дня, буває по два рази на день. Зараз, наприклад, з понеділка, перед навчально-тренувальним збором з загальної фізичної підготовки, тиждень будемо працювати над школою боксу, над техніко-тактичними діями. Більше роботи буде в парах. А вже потім, після навчально-тренувального збору з загальнофізичної підготовки, вона повернеться і далф будемо працювати над школою боксу. І вже тоді останній, завершальний збір, вже поїздка на чемпіонат Європи. Будемо надіятися, що Саша повернеться чемпіонкою”, – говорить Володимир Шнуровський.