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Тернопільська боксерка готується до чемпіонату Європи

25.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Спорт

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Привітати Олександру з перемогою прийшов президент обласної федерації боксу Євген Степанов.

“Традиційно всім спортсменам, які виборювали перші місця в чемпіонаті України, чи стали призерами Європи, ми від федерації вручаємо таку золоту перчатку, яка мала б бути символом і, будемо казати, таким тернопільським оберегом. Це тільки в нашій федерації так робиться. Хто має і носить на грудях таку перчатку, то це однозначно чемпіон України, однозначно вихованець нашої тернопільської федерації”.

Олександра Череватова
Євген Степанов вітає спортсменку. Фото: Суспільне Тернопіль

“Для мене це неочікувано. І це для мене є оберіг. Я дуже дякую. З трьох років ми з татом йдемо до поставленої мети, разом з тренером. Йдемо до Олімпійського золота. Тренування, в основному, проводяться важко, але це потрібно, щоб на змаганнях вийти і показати свій клас”, – каже чемпіонка України з боксу.

Золота печатка
Прикраса. Фото: Суспільне Тернопіль

Дівчина щодня тренується в спортзалі. Заняття розпочинає з розминки.

“Після розминки я замотую руки і будемо працювати на м’ячику та скакалочці. Ця вправа з м’ячиком для спарингу, щоб вміти добре рухатися на ногах, для концентрації”.

Чемпіонка України
Вправа з м’ячиком. Фото: Суспільне Тернопіль

Далі – безперервна вправа зі скакалкою впродовж трьох хвилин.

“Щоб були сильні ноги, для дихання, щоб була витривалість в рингу”.

тренування
Вправа зі скакалкою. Фото: Суспільне Тернопіль

Також боксерка відпрацьовує вправу “бій з тінню”.

“З уявним суперником боксуєш. Можна пропрацьовувати всякі фішечки, що ти хочеш робити в рингу. Можна напрацьовувати різні удари”.

Тернопільська боксерка готується до чемпіонату Європи
Вправа “бій з тінню”. Фото: Суспільне Тернопіль

Після відпрацювань ударів на боксерській груші, Олександра Черевата працює з тренером Володимиром Шнуровським.

Спортсменка з тернером
Робота з тренером. Фото: Суспільне Тернопіль

Впродовж останніх трьох років він готує спортсменку до змагань. Зараз, каже тренер, готуються до Чемпіонату Європи.

“Тренування кожного дня, буває по два рази на день. Зараз, наприклад, з понеділка, перед навчально-тренувальним збором з загальної фізичної підготовки, тиждень будемо працювати над школою боксу, над техніко-тактичними діями. Більше роботи буде в парах. А вже потім, після навчально-тренувального збору з загальнофізичної підготовки, вона повернеться і далф будемо працювати над школою боксу. І вже тоді останній, завершальний збір, вже поїздка на чемпіонат Європи. Будемо надіятися, що Саша повернеться чемпіонкою”, – говорить Володимир Шнуровський.

Теги: Олександра Черевата

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