Тернопільська боксерка готується до чемпіонату Європи

Олександра нещодавно повернулась зі змагань у Черкасах, де здобула абсолютну перемогу у ваговій категорії до 38 кілограмів. Крім цього, виконала норматив кандидатів у майстри спорту, пише Суспільне.

12-річна чемпіонка України з боксу Олександра Черевата в Тернополі готується до чемпіонату Європи, який запланований на серпень у Словенії.

Привітати Олександру з перемогою прийшов президент обласної федерації боксу Євген Степанов.

“Традиційно всім спортсменам, які виборювали перші місця в чемпіонаті України, чи стали призерами Європи, ми від федерації вручаємо таку золоту перчатку, яка мала б бути символом і, будемо казати, таким тернопільським оберегом. Це тільки в нашій федерації так робиться. Хто має і носить на грудях таку перчатку, то це однозначно чемпіон України, однозначно вихованець нашої тернопільської федерації”.

“Для мене це неочікувано. І це для мене є оберіг. Я дуже дякую. З трьох років ми з татом йдемо до поставленої мети, разом з тренером. Йдемо до Олімпійського золота. Тренування, в основному, проводяться важко, але це потрібно, щоб на змаганнях вийти і показати свій клас”, – каже чемпіонка України з боксу.

Дівчина щодня тренується в спортзалі. Заняття розпочинає з розминки.

“Після розминки я замотую руки і будемо працювати на м’ячику та скакалочці. Ця вправа з м’ячиком для спарингу, щоб вміти добре рухатися на ногах, для концентрації”.

Далі – безперервна вправа зі скакалкою впродовж трьох хвилин.

“Щоб були сильні ноги, для дихання, щоб була витривалість в рингу”.

Також боксерка відпрацьовує вправу “бій з тінню”.

“З уявним суперником боксуєш. Можна пропрацьовувати всякі фішечки, що ти хочеш робити в рингу. Можна напрацьовувати різні удари”.

Після відпрацювань ударів на боксерській груші, Олександра Черевата працює з тренером Володимиром Шнуровським.

Впродовж останніх трьох років він готує спортсменку до змагань. Зараз, каже тренер, готуються до Чемпіонату Європи.