Тернопільщина: з`явився новий графік вимкнення світла на наступний тиждень (19-25 грудня)

У ВАТ «Тернопільобленерго» оновили Стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії на тиждень з 12 по 18 грудня.

В даному графіку, як і в попередньому, передбачається черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

Енергетики наголошують, що групи споживачів залишаються незмінні, лише змінено період обмеження електропостачання.

В разі раціонального використання електричної енергії споживачами та дотримання Тернопільською областю доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії, енергетики намагатимуться відключати тільки основні черги.

Але, потрібно бути готовими і до застосування додаткових черг, при збільшення обсягу споживання електричної енергії або ж зменшенні дозволеної величини потужності на область.