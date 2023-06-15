Тернопільщина втратила на фронті 33-річного Героя

На Тернопільщину знову прийшла сумна звістка, захищаючи нашу державу в Запорізькій області загинув 33-річний військовий Магура Руслан.

Про його загибель повідомили у Кременецькій громаді.

“Кременеччина знову втратила Героя-захисника, нашого земляка, жителя села Підгайці Катеринівського старостинського округу МАГУРУ Руслана Ігоровича 1990 року народження, який загинув в Запорізькій області захищаючи нашу державу” – повідомив міський голова Андрій Смаглюк

Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково.

🙏Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Руслана пережити цю втрату…

🙏🇺🇦 Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про нашого Героя.