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Тернопільщина втратила на фронті 33-річного Героя

15.06.2023

Ірина Нова

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Новини, Кременецька міська громада, Війна з рф

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На Тернопільщину знову прийшла сумна звістка, захищаючи нашу державу в Запорізькій області загинув 33-річний військовий Магура Руслан.

Про його загибель повідомили у Кременецькій громаді.

Кременеччина знову втратила Героя-захисника, нашого земляка, жителя села Підгайці Катеринівського старостинського округу МАГУРУ Руслана Ігоровича 1990 року народження, який загинув в Запорізькій області захищаючи нашу державу” – повідомив міський голова Андрій Смаглюк

Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково.

🙏Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Руслана пережити цю втрату…

🙏🇺🇦 Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про нашого Героя.

Теги: Тернопільська область, загиблі герої, Кременеччина, війна в україні

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