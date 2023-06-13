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Тернопільщина та Закарпатття підписали Меморандум про співпрацю

13.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Події

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Підписали Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Тернопільською та Закарпатською обласними радами.

Меморандум передбачає створення сприятливих умов для розвитку міжрегіонального співробітництва у соціально-економічній, культурній та гуманітарній сферах

Зокрема, йдеться про зміцнення та розвиток співробітництва обласних рад у галузях охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки, культури, туризму, спорту, екології, раціонального використання природних ресурсів і залучення інвестицій, у томі числі міжнародної технічної допомоги

– Ми об’єднуємо свої зусилля для того, щоб надалі спільно працювати на розвиток та процвітання наших областей, громад та держави. Все буде Україна! – повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Теги: Михайло Головко, співпраця, меморандум, Закарпаття

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