Тернопільщина та Закарпатття підписали Меморандум про співпрацю

Підписали Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Тернопільською та Закарпатською обласними радами.

Меморандум передбачає створення сприятливих умов для розвитку міжрегіонального співробітництва у соціально-економічній, культурній та гуманітарній сферах

Зокрема, йдеться про зміцнення та розвиток співробітництва обласних рад у галузях охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки, культури, туризму, спорту, екології, раціонального використання природних ресурсів і залучення інвестицій, у томі числі міжнародної технічної допомоги