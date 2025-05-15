Тернопільщина проти “русского міра”: черговий раунд боротьби з церковною пропагандою

Уряд нарешті взявся за священників, які, схоже, плутають амвон із трибуною для кремлівських байок. Нові правила дозволяють перевіряти церкви на пропаганду “русского міра”, і Тернопільська область, де патріотизм — це стиль життя, уже готується до нових скандалів.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 9 травня 2025 року № 541. І так, це не просто папірець, а справжня інструкція, як викурювати московські наративи з наших храмів.

Як це працюватиме?

Кабмін затвердив “Порядок”, який дозволяє Державній службі з етнополітики (ДЕСС) влаштовувати перевірки, щойно хтось учує запах “русского міра”. У Тернополі чи, скажімо, Почаєві, де УПЦ (МП) уже не раз світилася з проросійськими “перлами”, такі перевірки можуть стати регулярними. Запустити процес може будь-хто: місцева рада, обурений парафіянин чи навіть сусід, якому набридли проповіді про “триєдиний народ”.

ДЕСС збере команду експертів, які перевірять все – від місцевих газет, брошурок в кіосках та соцмереж, до проповідей під час богослужінь. Якщо запахне смаженим, влаштують релігієзнавчу експертизу — максимум 30 днів, і все, панове, приїхали. Висновки оприлюднять на сайті ДЕСС, а копію відправлять “героям” історії.

Що вважатимуть пропагандою?

Ось короткий список того, що в Тернополі вже давно викликає алергію краян:

Виправдання російської агресії проти України з посиланням на “спільну історію” чи “релігійні традиції”.

Заперечення права українських церков на автокефалію, зокрема ПЦУ, яка має значну підтримку в області.

Поширення ідей про “триєдиний російський народ”, що суперечить українській державності.

Обґрунтування “священної війни” чи “противостояння Заходу”, що може проявлятися в проповідях чи літургійних текстах.

Просування наративів про “збирання російських земель”, що включають території України.

Що там у нас по Почаєві?

Тернопільщина — це край, де УГКЦ і ПЦУ домінують серед релігійних громад, але УПЦ МП, усе ще тримається за окремі парафії. Особливо виділяється Почаївська лавра, яка вже не раз потрапляла в скандали через літературу, проповіді та “духовні поради” в дусі “Росія нас урятує”. Місцеві активісти й журналісти регулярно викривають ці “перли”, але тепер, із новою постановою, можна не просто писати гнівні пости у Фейсбуці, а офіційно притягнути до відповідальності за такі закиди.

Що думають люди?

Опитування показують, що 85% українців хочуть, щоб держава нарешті прикрила цей “московський цирк”. На Тернопільщині, де кожен другий — волонтер, а кожен перший — патріот, цей відсоток, мабуть, зашкалює. Місцеві вже втомилися слухати, як у 2025 році хтось іще тягне в церкву кремлівські методички.

А що далі?

Якщо пропаганду таки знайдуть (а зважаючи на “послужний список” УПЦ МП у Почаєві, це не виглядає фантастикою), церкву можуть заборонити через суд. Плюс уряд додав правила, щоб викривати зв’язки з російськими структурами. Ці нові правила — як ковток свіжого повітря для регіону, де віра й патріотизм ідуть пліч-о-пліч. Може, нарешті в церквах говоритимуть про любов до ближнього, а не про “русский мір”?

Джерело: Новини Тернопільщини