Тернопільщина представлена персональною виставкою художника у Франції

“У галереї “Le Passage Carnot” (місто По, Франція) відбулося відкриття персональної виставки Олега Шупляка. Щира вдячність організаторам: французько-українська асоціація « Vesna64 », Lubawka Ukrainka, Fabrice Corbieres, Максим Науменко, Віталій Шупляк, а також усім, хто сприяв і допомагав в організації цієї події. Виставка триватиме до 25 січня та буде відкрита для відвідувачів щоденно з 11:00 до 19:00, окрім понеділка та вівторка“, – написав художник.

Олег Шупляк (нар. 23 вересня 1967, с. Біще, Тернопільська область) — український художник, педагог. Член Національної спілки художників України (2000). Заслужений художник України (2017). Син Ніни Шупляк, батько Віталія Шупляка. Працює у різних ділянках живопису. Широку популярність у світі здобула його серія «Двовзори» (авторська назва картин-ілюзій з подвійним змістом). Також є відомими його серії “Український космос”, “Рідна земля”, “Польоти над полями”.