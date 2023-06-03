Тернопільщина поповнила зведений бюджет майже 5,5 мільярдів гривень

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати державу сумлінно сплаченими податками.

Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат нашим громадянам.

Так, упродовж п’яти місяців цього року Зведений бюджет України від платників Тернопільщини отримав 5 млрд 426,3 млн грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з січнем-травнем 2023 року, який склав понад 1,3 млрд гривень або ж 33 відсотки. Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області

До державної скарбниці від наших краян надійшло понад 2,1 млрд гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок з доходів фізичних осіб, у тому числі військовий збір (836,1 млн грн), податок на додану вартість (693,4 млн грн) та податок на прибуток (473,9 млн грн).

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-травня цього року склали 3,3 млрд гривень. Це – на 811,4 млн або ж на 32,4 відсотки більше, ніж за аналогічний період минулого року.