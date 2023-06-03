03.06.2023 22:29

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Тернопільщина поповнила зведений бюджет майже 5,5 мільярдів гривень

03.06.2023

Роман Васильович

41

Новини, Економіка

Поширити:

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати державу сумлінно сплаченими податками.

Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат нашим громадянам.

Так, упродовж п’яти місяців цього року Зведений бюджет України від платників Тернопільщини отримав 5 млрд 426,3 млн грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з січнем-травнем 2023 року, який склав понад 1,3 млрд гривень або ж 33 відсотки. Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області

До державної скарбниці від наших краян надійшло понад 2,1 млрд гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок з доходів фізичних осіб, у тому числі військовий збір (836,1 млн грн), податок на додану вартість (693,4 млн грн) та податок на прибуток (473,9 млн грн).

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-травня цього року склали 3,3 млрд гривень. Це – на 811,4 млн або ж на 32,4 відсотки більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Наш День

Теги: податки

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах