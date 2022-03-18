“52 заявки щодо великих підприємств, які хочуть працювати на Тернопільщині, 2 вже запустили роботу, 19 шукають ділянки. В нас буде працювати 10 бригад медичної допомоги – лікувати і приймати поранених, на щастя наші медики будуть відтепер мати необхідні навики. Троє вчителів, які є переселенці розпочали роботу у наших закладах освіти і вже працюють. Виплати пенсій проходять в турборежимі – до нас звернулися 300 пенсіонерів-переселенців і вони вже отримуватимуть пенсію у Тернопільській області. На території області створено 52 добровольчих батальйони територіальних громад. 16 вагонів по 68 тонн борошна уже відправили з Тернополя”, – розповів Володимир Труш, голова ТОДА. – За добу три сміливці сіли за кермо напідпитку і віддали свої авто на ЗСУ”.