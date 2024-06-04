Тернопільщина на фронті втратила ще одного Героя

Жорстока війна з рашистами забрала ще одне життя захисника-патріота з Тернопільщини, на фронті загинув воїн Володимира Стецишин.

Життя захисника з села Глибочок Борщівської громади обірвалося під час виконання бойового завдання 12 лютого 2024 року на Донеччині, повідомили у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП.

Будучи відданим військовій присязі на вірність українському народу, в ході виконання бойового завдання загинув солдат Стецишин Володимир Антонович, 1985 року народження. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну – йдеться у повідомленні.