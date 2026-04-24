Відбулося засідання сесії Тернопільської обласної ради

Присвоїли звання «Почесний громадянин Тернопільської області»

Найперше депутати одноголосно підтримали присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно) 16 уродженцям Тернопільщини, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України. Цього звання удостоєні: Бохенко Олександр Станіславович, Годований Роман Петрович, Данилків Євген Васильович, Кіяк Іван Ігорович, Клименко Іван Вікторович, Мидлик Ярослав Ростиславович, Михальчишин Віктор Іванович, Михновський Володимир Ігорович, Осовський Мар’ян Іванович, Сакалюк Володимир Михайлович, Салавага Анатолій Романович, Скаляк Іван Володимирович, Сливка Владислав Іванович, Теслюк Михайло Іванович, Фіалка Василь Ярославович, Шилівський Ігор Михайлович.

В області продовжують діяти 85 релігійних організацій УПЦ (МП)

Заслухали доповідь заступника директора департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Ігоря Кульчицького щодо стану реалізації основних положень Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» та щодо переходу громад УПЦ (МП) до ПЦУ. Так, за інформацією департаменту з 2014 року 48 релігійних організацій УПЦ (МП), які діяли в нашій області, перейшли до ПЦУ. Продовжують діяльність ще 85 релігійних організацій УПЦ (МП), і з 2024 року жодна з них не зверталася щодо добровільного переходу до ПЦУ.

Також у сесійній залі обласні обранці розглянули й інші господарські питання. Загалом під час першого засідання дев’ятої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання розглянули 31 питання порядку денного, решту – перенесли на наступне засідання, яке планують провести в травні.