Тернопільщина лідирує серед всіх областей за темпами посівної

В Україні у розпалі посівна. До сівби ярих культур вже приступили 18 областей.

За даними Мінагрополітики, всіма категоріями господарств посіяно 293 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких: ярої пшениці – 76,1 тис. га, ярого ячменю – 168,1 тис. га, гороху – 35,3 тис. га, вівса – 14,2 тис. га.

Найбільше ярих зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини – 67,6 тис. га.

“За минулий тиждень посіяно 210 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах залишається Тернопільщина – 47,2 тис. га”, – зазначили у комітеті.

До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини та Черкащини. Соняшник розпочали сіяти на Одещині.

На Херсонщині почали посівну на розмінованих полях, це – 50 тисяч гектарів. Ще 450 тисяч гектарів – заміновані.