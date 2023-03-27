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Тернопільщина лідирує серед всіх областей за темпами посівної

27.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Агро

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В Україні у розпалі посівна. До сівби ярих культур вже приступили 18 областей.

Про це повідомили у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

За даними Мінагрополітики, всіма категоріями господарств посіяно 293 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких: ярої пшениці – 76,1 тис. га, ярого ячменю – 168,1 тис. га, гороху – 35,3 тис. га, вівса – 14,2 тис. га.

Найбільше ярих зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини – 67,6 тис. га.

“За минулий тиждень посіяно 210 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах залишається Тернопільщина – 47,2 тис. га”, – зазначили у комітеті.

До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини та Черкащини. Соняшник розпочали сіяти на Одещині.

На Херсонщині почали посівну на розмінованих полях, це – 50 тисяч гектарів. Ще 450 тисяч гектарів – заміновані.

Джерело: Тернополяни

Теги: посівна на Тернопільщині

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