Тернопіль: пропала дочка, батько звернувся по допомогу до поліції, а покарали його

У Тернопільському міськрайонному суді розглянули адміністративні матеріали, що надійшли з відділення поліції №1 (м. Тернопіль). Йшлося про притягнення до адміністративної відповідальності тернополянина за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Частиною 1ст.184КУпАП передбачено відповідальність за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей у виді попередження або накладення штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У чому ж провинився батько? Поліцейські констатували: він перебував за місцем проживання в стані алкогольного сп`яніння, не поспілкувавшись із дочкою, зателефонував на лінію «102» та повідомив, що вона зникла безвісти, чим порушив ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», та вчинив адмінправопорушення.

Чоловік у судовому засіданні вину не визнав. Пояснив, що навпаки, піклуючись про свою неповнолітню дочку, переживаючи за те, де вона перебуває, він викликав поліцію. Після того, як з`ясувалось, що дочка була у своєї подруги, поліцейські із незрозумілих для нього причин вирішили, що він неналежно виконує свої батьківські обов`язки.

Суд нагадав поліцейським зміст Конституції України, а саме: ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідності до вимог ст. 7КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням, інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Доказів того, що батько неналежно виконує батьківські обов’язки, в амінпротоколі не наведено. Відтак суд закрив провадження – за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.