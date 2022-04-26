Після завершення опалювального періоду 2021-2022 року подача гарячої води мешканцям м. Тернополя буде здійснюватися відповідно до графіка, затвердженого рішенням виконавчим комітетом міської ради від 10 червня 2010 року №981.

Графік подачі гарячою води:

Понеділок 17:00 – 23:00 год.;

Вівторок 06:00 – 10.00, 16:00 – 23:00 год.;

Середа – 16:00 – 23:00 год.;

Четвер 06:00 – 10:00, 16:00 – 23:00 год.;

П’ятниця 16:00 – 23:00 год.;

Субота 07:00 – 23:00 год.;

Неділя 07:00 – 12:00, 16.00 – 23:00 год.

Як повідомляють у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», цілодобове гаряче водопостачання буде для тернополян, які проживають за адресами: вул.15 Квітня, 2, 4, 6, 8, 10, вул. Корольова, 2, 4, 6, 8, 10, вул. Р.Купчинського, 1, 7, 9, вул. С.Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, вул. Стуса, 2, 4, 8, 10, оскільки котельня, що на вул. Р. Купчинського, 14 працює на альтернативному виді палива.

Для виконання робіт з підготовки теплового господарства до опалювального періоду 2022-2023рр. котельні будуть зупинені на плановий ремонт згідно із затвердженим графіком.