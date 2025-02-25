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Тернопіль передав комплекс аеророзвідки для 16-го батальйону ЗСУ: Сергій Надал

25.02.2025

Руслан Іннак

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Новини, Головне, Суспільство, Теми

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16 окремий стрілецький батальйон отримав нове технічне оснащення. До військової частини надійшло 50 акумуляторних батарей, 50 акумуляторів для MAVIC 3 та 14 – для Matrice 30. Також передано 6 квадрокоптерів, серед яких один MAVIC 3 та п’ять MAVIC 3T для нічного спостереження.

“Технічне забезпечення наших захисників – це пріоритетне завдання громади. Кожен безпілотник та акумулятор – це інструмент, який допомагає зберегти життя військових під час виконання бойових завдань”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Передане обладнання значно посилить спроможності підрозділу у виконанні поставлених завдань. Безпілотні літальні апарати забезпечують розвідку та коригування вогню на значній відстані. Додаткові акумулятори дозволяють збільшити тривалість польотів та ефективність використання дронів.

Військовослужбовці пройшли необхідний інструктаж щодо використання переданої техніки. Квадрокоптери оснащені сучасними системами нічного бачення, що розширює можливості для виконання завдань у темну пору доби.

Новина від Пресслужби. 

Теги: війна, Сергій Надал, ЗСУ, міська рада, аеророзвідка

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