У Тернополі з 6 по 17 червня заплановано провести підготовчі роботи з поточного ремонту дорожнього покриття на понад 15-ти вулицях.

Так, уже від початку тижня локальні ремонтні роботи розпочнуться на вулицях: Пилипа Орлика, Юності, Михайла Драгоманова, Соломії Крушельницької.

Триває ремонт й на вул. Замонастирській, де працівники КП «Тернопільводоканал» влаштовують нові водопровідні колодязі, та на вул. Андре́я Шептицького в межах моста через р. Серет.

Підготовку ремонтних карт (фрезування асфальтобетонного покриття) впродовж наступних десяти днів буде проведено за адресами: вул. Квітова, примикання вулиць Глибока- Татарська, вул. Соломії Крушельницької, в районі транспортної розв’язки вулиць Соломії Крушельницької – Богдана Хмельницького – Родини Барвінських, вул. Західна, вул. Далека, вул. Ломоносова, вул. Романа Шухевича, вул. Паркова, вул. Миколи Лисенка.

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