Тернопіль для ЗСУ: високотехнологічне обладнання для військової розвідки

У рамках програми “Обороноздатність” військові формування отримали спеціалізоване обладнання для виконання бойових завдань. Серед переданого оснащення – телескопічна щогла, передавачі Happy Model ES900TX Max 2W та TBS CROSSFIRE TX LITE-LONG RANGE, а також векторний аналізатор Lite VNA 62.

Програма реалізується відповідно до затвердженого бюджету на 2024 рік. Жителі області долучаються до програми через сплату податків. Кошти спрямовуються на забезпечення матеріально-технічних потреб військових формувань.

“Технічне оснащення військових формувань дозволяє ефективно виконувати поставлені завдання. Це важливий елемент підтримки обороноздатності держави,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Програма “Обороноздатність” діє на території Тернопільської області та забезпечує постійне оновлення матеріально-технічної бази військових формувань. Обласний бюджет передбачає використання коштів резервного фонду для реалізації заходів, пов’язаних із обороноздатністю держави. Фінансування спрямовується на придбання необхідного обладнання та технічних засобів.

Новина від пресслужби