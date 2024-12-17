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Тернопіль для ЗСУ: високотехнологічне обладнання для військової розвідки

17.12.2024

Руслан Іннак

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Теми, Новини, Суспільство

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У рамках програми “Обороноздатність” військові формування отримали спеціалізоване обладнання для виконання бойових завдань. Серед переданого оснащення – телескопічна щогла, передавачі Happy Model ES900TX Max 2W та TBS CROSSFIRE TX LITE-LONG RANGE, а також векторний аналізатор Lite VNA 62.

Програма реалізується відповідно до затвердженого бюджету на 2024 рік. Жителі області долучаються до програми через сплату податків. Кошти спрямовуються на забезпечення матеріально-технічних потреб військових формувань.

“Технічне оснащення військових формувань дозволяє ефективно виконувати поставлені завдання. Це важливий елемент підтримки обороноздатності держави,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Програма “Обороноздатність” діє на території Тернопільської області та забезпечує постійне оновлення матеріально-технічної бази військових формувань. Обласний бюджет передбачає використання коштів резервного фонду для реалізації заходів, пов’язаних із обороноздатністю держави. Фінансування спрямовується на придбання необхідного обладнання та технічних засобів.

Новина від пресслужби

Теги: розвідка, допомога, ТМР, Сергій Надал, ЗСУ, міська рада

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