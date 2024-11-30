Тернопіль для ЗСУ: системи РЕБ та Mavic 3T зміцнюють оборону 53-ї ОМБр

П’ять засобів радіоелектронної боротьби “Saqribs” та п’ять квадрокоптерів DJI MAVIC 3Т отримали бійці 53-ї окремої механізованої бригади. Технічне оснащення призначене для захисту позицій військових на передовій.
“Наші захисники щодня виконують надважливі завдання із захисту держави. Технічне забезпечення підрозділів – один із пріоритетних напрямків підтримки військових”, – зазначив міський голова Сергій Надал.
Передане обладнання дозволяє підвищити рівень безпеки особового складу бригади під час виконання бойових завдань.
Новина від Пресслужби