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Тернопіль для ЗСУ: системи РЕБ та Mavic 3T зміцнюють оборону 53-ї ОМБр

30.11.2024

Руслан Іннак

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Війна з рф, Теми, Головне в номер, Новини, Суспільство

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П’ять засобів радіоелектронної боротьби “Saqribs” та п’ять квадрокоптерів DJI MAVIC 3Т отримали бійці 53-ї окремої механізованої бригади. Технічне оснащення призначене для захисту позицій військових на передовій.

“Наші захисники щодня виконують надважливі завдання із захисту держави. Технічне забезпечення підрозділів – один із пріоритетних напрямків підтримки військових”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Передане обладнання дозволяє підвищити рівень безпеки особового складу бригади під час виконання бойових завдань.

Новина від Пресслужби

Теги: ЗСУ, міська рада, допомога, ТМР, Сергій Надал

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