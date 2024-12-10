Тернопіль для ЗСУ: прапор з фронту, як символ єдності захисників та громади

Бойовий прапор Добровольчого українського корпусу “Правий сектор” поповнив військову колекцію Тернополя. Стяг, який пройшов через численні бойові операції, став символом незламності духу українських воїнів.

Передача прапора відбулася у стінах Тернопільської міської ради. Бойове знамено несе в собі історію подвигів та жертовності захисників України. Кожна його складка зберігає пам’ять про важкі бої та героїчні вчинки воїнів ДУК “Правий сектор”.

“Цей прапор – символ незламності українського духу та відданості захисників України. Для Тернополя велика честь стати місцем збереження цієї святині. Громада належно шануватиме пам’ять про подвиги воїнів”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Передача бойового знамена – важлива подія для громади Тернополя. Збереження військових реліквій допомагає зберегти пам’ять про звитягу захисників та передати її наступним поколінням.

Новина від пресслужби