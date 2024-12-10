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Тернопіль для ЗСУ: прапор з фронту, як символ єдності захисників та громади

11.12.2024

Руслан Іннак

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Події, Новини, Суспільство, Теми

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Бойовий прапор Добровольчого українського корпусу “Правий сектор” поповнив військову колекцію Тернополя. Стяг, який пройшов через численні бойові операції, став символом незламності духу українських воїнів.

Передача прапора відбулася у стінах Тернопільської міської ради. Бойове знамено несе в собі історію подвигів та жертовності захисників України. Кожна його складка зберігає пам’ять про важкі бої та героїчні вчинки воїнів ДУК “Правий сектор”.

“Цей прапор – символ незламності українського духу та відданості захисників України. Для Тернополя велика честь стати місцем збереження цієї святині. Громада належно шануватиме пам’ять про подвиги воїнів”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Передача бойового знамена – важлива подія для громади Тернополя. Збереження військових реліквій допомагає зберегти пам’ять про звитягу захисників та передати її наступним поколінням.

Новина від пресслужби

Теги: домопомога, війна, Правий сектор, ТМР, Сергій Надал, ЗСУ, міська рада

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