Тернопіль для ЗСУ: “Бойові пташки” зміцнюють оборону 42-ї окремої механізованої бригади

16 вересня Тернопільська міська рада передала чергову партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro для 42-ї окремої механізованої бригади. Ця подія – ще один крок у постійній підтримці, яку Тернопіль надає ЗСУ.

Міський голова Сергій Надал розповів про важливість цієї допомоги: “Відправляємо ще 10 квадрокоптерів Mavic 3 Pro від Тернопільської міської ради для наших захисників. Ці дрони — надійні помічники на передовій для виявлення та знешкодження ворожих цілей.”

Історія ефективності такої допомоги вже має реальні приклади. Минулого місяця один з підрозділів ЗСУ опинився в складній ситуації під час виконання бойового завдання. Завдяки квадрокоптеру, раніше переданому з Тернополя, вдалося виявити замасковані ворожі позиції та успішно провести операцію без втрат.

Сергій Надал додав: “Хочу подякувати кожному тернополянину – ваші податки роблять такі закупівлі можливими. Але найбільша подяка, звісно, нашим захисникам! Ви бороните Україну, рятуєте життя, тримаєте бойові позиції. Низький уклін вам та вашим родинам.”

Важливо відзначити, що підтримка Тернополя для ЗСУ має системний характер. Тільки за останній місяць було передано:

– 13 вересня – 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro для військової частини

– 5 вересня – 40 FPV-дронів для спецпідрозділу поліції

– 4 вересня – прийнято рішення про передачу 162 квадрокоптерів різних типів

– У День Незалежності – системи РЕБ, дрони, військова форма, продукти харчування

– 21 серпня – 40 FPV-дронів для “тернопільського” бойового батальйону

– 19 серпня – 30 FPV-дронів на передову

Новина від пресслужби