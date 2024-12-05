Тернопіль для ЗСУ: 10 потужних зарядних станцій Bluetti для 16-го батальйону

Десять зарядних станцій Bluetti AC200MAX отримав 16 окремий стрілецький батальйон. Ці пристрої забезпечують автономне живлення техніки та обладнання у польових умовах. Потужність кожної станції дозволяє одночасно заряджати декілька пристроїв та підтримувати їх безперебійну роботу.

Технічні характеристики обладнання відповідають потребам військових підрозділів. Станції мають захист від перепадів напруги та температурних коливань, що особливо важливо в умовах зимового періоду. Акумуляторні батареї розраховані на тривалий термін експлуатації та витримують інтенсивне використання.

“Забезпечення військових підрозділів сучасним обладнанням – один з пріоритетних напрямків роботи міської ради. Надійне енергопостачання критично важливе для функціонування техніки та засобів зв’язку”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Зарядні станції вже доставлені до місця призначення та введені в експлуатацію. Військовослужбовці пройшли необхідний інструктаж щодо правильного використання обладнання. Технічні спеціалісти батальйону підтвердили високу якість та надійність отриманих пристроїв.

Придбання станцій здійснено за кошти місцевого бюджету в рамках програми матеріально-технічного забезпечення військових частин. Bluetti AC200MAX – це сучасне технологічне рішення для автономного енергозабезпечення підрозділів.

Новина від пресслужби