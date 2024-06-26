«Темне» літо: війна у розпалі, електрика майже на нулі   

Місто гарчить генераторами (що потужніший, то гучніший), ніби сповідуючи споконвічну істину: під лежачий камінь вода не тече. Звичайна суєта – тернополяни клопочуться у своїй справах, і, споглядаючи за цим, можна на якийсь момент забути, що війна. Насправді кожен носить свій невидимий тягар, і хіба фахівці з ментального здоров’я можуть розгледіти ту почасти непосильну ношу.

Іноді я згадую, що колись розповідала уже давно покійна бабуся про минулу війну. Тоді, малою, слухала як страшну казку. Тепер думаю, що розповім внукові, який зараз вимовляє лише перші слова, і його свідомість ще не затьмарена війною (сподіваюся, що усе завершиться до того, як він почне розуміти суспільні явища). Так от, скажу, що серед війни є життя, біль дужчий, але й любов сильніша. І, може, ще таке: люди обростали колючками, щоб уберегти себе. Звісно, це у переносному значенні.

Хоча, на третьому році війни уже не до сентиментів. Чоловіцтво, яке сподівалося уникнути лихоліття, з новим мобілізаційним законом фактично втратило такі шанси. У Міністерстві оборони відзвітували: після 18 травня уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані, з них 1,1 млн людей є придатними до мобілізації. «Зрозуміло, що не найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту», – сказав речник Міноборони.

Війна у розпалі, й далі поглинатиме людські життя, матеріальні ресурси. Головний контррозвідник Буданов повідомив, що найближчий місяць буде важким. На Харківщині більш-менш стабілізувалося – темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився в останні дні, особливо у порівнянні з серединою травня цього року, стверджують в Інституті вивчення війни. Деякі українські сили передислокували підрозділи на Харківський напрямок з Донецької області. Тому російські війська можуть використовувати цю передбачувану слабкість українських позицій для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка. Крім того, російські війська підтримують високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки після зниження темпів у Харківській області, і можуть незабаром посилити атаки в цьому районі.

«Це залежить від того, чи російське командування визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу на цих напрямках до того, як українські війська передислокують резерви назад у Донецьку область. Росія проведе літній наступ, який, ймовірно, буде зосереджений на сході України, після наступу на півночі, метою якого було розтягнути обмежені ресурси України й нещодавня активізація в Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо він ще не розпочався», – констатують аналітики ISW.

Літній наступ… Тривожні дзвоники уже є. Так, видання DeepState повідомило про захоплення окупантами Новоолександрівки на Донеччині і провело аналогію із ситуацією, яка була біля Очеретиного. До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Але Сили оборони спростували це: ворогу не вдалося повністю окупувати село, а частина населеного пункту, в яку прорвалися росіяни, перебуває під вогневим контролем українських бійців, які продовжують стримувати натиск агресора.

Як розповів в коментарі РБК-Україна військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, ворог, намагаючись захопити Новоолександрівку, переслідує три мети. По-перше, на південь від траси 0511 сформувати буфер безпеки для фактично всього південного флангу. Тобто вийти на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища. Друга мета – через Воздвиженку вийти на трасу 0504, а саме логістичну артерію від Покровська на Костянтинівку та Часів Яр. Третя мета – почати наступальні дії на Торецьк, тобто відкрити Торецький напрямок. Якщо росіяни захоплять Новоолександрівку з подальшим захопленням і Воздвиженки й виходом на трасу 0504, то це можна вважати для них тактичним успіхом із перерізанням логістичної артерії. Словом, ворог щодуху намагається вийти на кордони Донеччини та Луганщини.

На фоні вкрай небезпечної ситуації на фронтах дипломатія намагається робити свою справу. У Люксембурзі стартують переговори про вступ України в ЄС. Після них до повноправного членства України залишиться три кроки, наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, після переговорів Єврокомісія має видати свій висновок про успішне їхнє завершення та досягнення Україною відповідності критеріям вступу. Другим кроком має стати рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС, а третім – ратифікація угоди парламентами держав-членів Євросоюзу та набуття Україною повноправного членства.

Тепер про вступ у НАТО. Як раніше повідомляли іноземні ЗМІ, між членами Північноатлантичного Альянсу тривають обговорення про те, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України. Водночас держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що рішення на саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, сприятимуть успіху України під час відбиття російської агресії. В уряді України сподіваються, що у рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України.

Але це усе – невиразне майбутнє, і попри усвідомлення важливості, прагнемо сьогоденних втручань і вливань Заходу. Більше душу гріють звістки такого штибу: в Україну прибула друга партія ракет великої дальності для ЗРК Patriot, надана Іспанією. Окрім ракет до складу допомоги входить друга партія бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, в тому числі 155-мм калібру, системи протидії безпілотникам, оптико-електронні системи спостереження, а також вежі з дистанційним управлінням озброєнням.Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для України на суму 150 мільйонів доларів – очікують, що майбутня поставка серед іншого включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети ATACMS, які можна запускати з систем HIMARS, але вказав, що допомога не включає касетні боєприпаси.

Країни G7 погодили кредит на $50 млрд для України за рахунок заморожених російських активів. Безумовно, це перемога для нас. Однак аналітики наголошують: рішення Великої сімки не передбачає передачі заморожених активів на суму близько $300 млрд. Тут йдеться про використання відсотків, отриманих від інвестування активів. Це важливе уточнення, адже в цьому випадку суми будуть значно меншими, а це не те, чого потребує Україна.

І насамкінець – про наші тилові будні. Доводиться вчитися жити без електрики – ліміти знижують і щодня «темних» годин більшає. Унаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетик Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, готуючись до цієї та наступної зими, Україна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. Йдеться про невеликі електростанції. Це зробить українську енергосистему стійкішою до російських атак.