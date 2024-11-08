Тарифна пастка: Як уряд веде водоканали України до банкрутства

КП “Тернопільводоканал” опинився на межі економічної кризи через невідповідність тарифів реальним витратам підприємства. Підприємство має борги перед Міністерством фінансів близько 80 мільйонів гривень.

Критична ситуація виникла через те, що тарифи досі базуються на цінах 2020-2021 років. За цей період вартість електроенергії зросла на 50%, реагентів – у 4 рази, паливно-мастильних матеріалів – удвічі. При цьому в тарифі електроенергія закладена за старими цінами – 5,62 грн/кВт.год для населення та 8,51 грн/кВт.год для інших споживачів.

“Необхідно терміново знайти компромісне рішення щодо тарифів, яке дозволить зберегти стабільне водопостачання для тернополян”, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал під час засідання антикризового штабу.

За розрахунками економістів, економічно обґрунтований тариф має становити близько 70 гривень за кубометр. НКРЕКП рекомендувала встановити тариф на рівні 58 гривень. Проте Кабінет Міністрів заблокував підвищення, залишивши довоєнні тарифи.

Експерти вбачають у діях уряду системне блокування підвищення тарифів, що може призвести до банкрутства комунальних водоканалів. “Ситуація потребує негайного втручання держави”, – наголосив Сергій Надал на нараді з керівництвом КП “Тернопільводоканал”.

Новина від пресслужби