19.02.2023 16:48

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Танцювальний гурт з Тернопільщини може потрапити на чемпіонат світу

19.02.2023

Роман Васильович

158

Новини, Події

Поширити:

Учні танцювального клубу “RealDanceStudio” з Чорткова мають можливість представити Україну на чемпіонаті світу з танців “World of Dance” у США.

Про це Суспільному розповіла тренерка Світлана Міщенко.

Вони займали призові місця у танцювальних конкурсах, брали участь у всеукраїнських і закордонних змаганнях.

“Колективу в березні буде 7 років. У групі 13 дівчат, віком від 10 до 15 років. Ми були на багатьох всеукраїнських конкурсах і в загальному все з перемогою. Останні наші здобутки – це чемпіони України у змаганнях “ArtDance”, ми взяли гран-прі. Потім ми поїхали в Київ на змагання “DanceWorldCup”, теж вибороли представляти Україну за кордоном на чемпіонаті світу в Іспанії, Сан-Себастьян, але не поїхав увесь гурт”, – розповідає наставниця Світлана Міщенко.

Вибірковий етап чемпіонату світу з танців “World of Dance” відбувався у Варшаві. Учасниками є люди від 7 і до 18 років. Існує дві категорії – це юніори та дорослі.

“Ми ще належимо до категорії юніори. Ми змагалися і з хіп-хопом, із контемпорарі із джастфанком, тобто там беруть участь усі стилі. Неважливо що ти танцюєш ти повинен набрати прохідний бал, а це 80 балів із 100. Ми набрали 82 бали, здобули золото і нам ще дали додатково дві нагороди: “За найкращу тему номера” і “Найкращий костюм”. Ми взяли три нагороди”.

Американська комісія складає власний фінал із підбором гуртів, котрі набрали необхідну кількість балів. Згодом надсилають офіційне запрошення, цього року чемпіонат відбудеться у серпні, в Каліфорнії.

“Ми не очікували такого результату. Ми не сподівалися, що візьмемо перше місце в Польщі. Ми знаємо, що є багато крутих команд і танцюристів які можуть так само круто танцювати. Це не щасливий випадок, так ми працювали, так ми багато займаємося, але ми не розраховували на те, що ми поїдемо. Треба багато працювати і бути на високому рівні серед танцювального ком’юніті, не лише в Україні, а й у світі, тому що в нас в Україні дуже багато сильних команд, але про них у світі ніхто не знає”, – розповідає Світлана Міщенко.

Теги: RealDanceStudio, чемпіонаті світу з танців

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах