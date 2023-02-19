Танцювальний гурт з Тернопільщини може потрапити на чемпіонат світу

Про це Суспільному розповіла тренерка Світлана Міщенко.
Вони займали призові місця у танцювальних конкурсах, брали участь у всеукраїнських і закордонних змаганнях.
“Колективу в березні буде 7 років. У групі 13 дівчат, віком від 10 до 15 років. Ми були на багатьох всеукраїнських конкурсах і в загальному все з перемогою. Останні наші здобутки – це чемпіони України у змаганнях “ArtDance”, ми взяли гран-прі. Потім ми поїхали в Київ на змагання “DanceWorldCup”, теж вибороли представляти Україну за кордоном на чемпіонаті світу в Іспанії, Сан-Себастьян, але не поїхав увесь гурт”, – розповідає наставниця Світлана Міщенко.
Вибірковий етап чемпіонату світу з танців “World of Dance” відбувався у Варшаві. Учасниками є люди від 7 і до 18 років. Існує дві категорії – це юніори та дорослі.
“Ми ще належимо до категорії юніори. Ми змагалися і з хіп-хопом, із контемпорарі із джастфанком, тобто там беруть участь усі стилі. Неважливо що ти танцюєш ти повинен набрати прохідний бал, а це 80 балів із 100. Ми набрали 82 бали, здобули золото і нам ще дали додатково дві нагороди: “За найкращу тему номера” і “Найкращий костюм”. Ми взяли три нагороди”.
Американська комісія складає власний фінал із підбором гуртів, котрі набрали необхідну кількість балів. Згодом надсилають офіційне запрошення, цього року чемпіонат відбудеться у серпні, в Каліфорнії.
“Ми не очікували такого результату. Ми не сподівалися, що візьмемо перше місце в Польщі. Ми знаємо, що є багато крутих команд і танцюристів які можуть так само круто танцювати. Це не щасливий випадок, так ми працювали, так ми багато займаємося, але ми не розраховували на те, що ми поїдемо. Треба багато працювати і бути на високому рівні серед танцювального ком’юніті, не лише в Україні, а й у світі, тому що в нас в Україні дуже багато сильних команд, але про них у світі ніхто не знає”, – розповідає Світлана Міщенко.