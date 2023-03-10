Синоптики розповіли якої погоди очікувати на Тернопільщині на вихідні

Синоптики розповіли якої погоди очікувати на Тернопільщині на вихідні.

11 березня циклон із атмосферними фронтами зумовлять вологу вітряну погоду.

Очікується:

Хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7º тепла, вдень 7 – 12º тепла.

Попередження про метеорологічні явища:

Область, місто: 11 березня вдень пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с.

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

12 березня: Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5º морозу, вдень від 1º морозу до 4º тепла.

13 березня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 5 – 10º тепла.