Синоптики прогнозують до шести градусів тепла на Тернопільщині

За інформацією Тернопільського оласного центру з гідрометеорології сьогодні, 23 січня, в області прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів.

Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби 1 – 6° тепла.

24 січня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 3º морозу до 2º тепла.