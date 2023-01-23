23.01.2023 14:20

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Синоптики прогнозують до шести градусів тепла на Тернопільщині

23.01.2023

Роман Васильович

65

Новини, Погода

Поширити:

За інформацією Тернопільського оласного центру з гідрометеорології сьогодні, 23 січня, в області прогнозують хмарну погоду, без істотних опадів.

Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби 1 – 6° тепла.

24 січня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 3º морозу до 2º тепла.

25 січня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 3º морозу до 2º тепла.

Джерело: Тернопільський оласний центр гідрометеорології

Теги: прогноз погоди, погода на Тернопільщині

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах