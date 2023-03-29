29.03.2023 16:24

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Синоптики повідомили, коли на Тернопільщині вщухне негода

29.03.2023

Роман Васильович

216

Новини, Погода

Поширити:

У середу, 29 березня, на території Тернопільського краю утримається холодна та вітряна погода.

За даними обласного гідрометцентру, сьогодні на Тернопільщині буде хмарно та без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вдень очікують від 0 до 5º тепла.

Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Покращиться погода вже завтра.

За прогнозом гідрометцентру, 30 березня вітер вщухне. Крім того, в кінці тижня потепліє – у четвер та п’ятницю в денні години передають від 6 до 11º тепла, в нічні 1-6.

Завтра має обійтися без істотних опадів, 31 березня вночі передбачають невеликі дощі, вдень опади будуть помірні.

Джерело: Тернополянни

Теги: прогноз погоди, погода на Тернопільщині

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах