Синоптики повідомили, коли на Тернопільщині вщухне негода

У середу, 29 березня, на території Тернопільського краю утримається холодна та вітряна погода.

За даними обласного гідрометцентру, сьогодні на Тернопільщині буде хмарно та без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вдень очікують від 0 до 5º тепла.

Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Покращиться погода вже завтра.

За прогнозом гідрометцентру, 30 березня вітер вщухне. Крім того, в кінці тижня потепліє – у четвер та п’ятницю в денні години передають від 6 до 11º тепла, в нічні 1-6.

Завтра має обійтися без істотних опадів, 31 березня вночі передбачають невеликі дощі, вдень опади будуть помірні.