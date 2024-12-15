“Синій кит” для українських дітей: спецслужби РФ вкладають великі кошти в вербування підлітків з України для диверсій

Якщо раніше диверсійна діяльність РФ велася аби як, то зараз це відбувається системно. Працюють сотні людей, в тому числі психологи, мільйонні бюджети, цілі мережі вербувальників, аналіз і селекція по регіонах, окремі тарифи й «розцінки» на різні диверсії, залучення й заохочення нових учасників до «мережі».

Як зазначає Віталій Чепинога, без перебільшення це – такий собі “Синій кит” для українських дітей.

“Хто зна, ким треба бути, аби наважитися завдавати шкоди власній армії і країні, але тут зараз не про мораль. Для протидії цій загрозі Служба безпеки України створила чатбот “Спали ФСБшника”.

Чатбот працює за посиланням t.me/spaly_fsb_bot

“Це серйозна штука. За будь-якої підозри СБУ просить громадян інформувати про можливу загрозу. Хочу також аби про це знали вчителі і батьки. Головне завдання: попередження і профілактика. Можливо треба провести якісь спеціальні уроки чи бесіди з дітьми. Головний акцент: неуникність покарання за злочин. Зловмисників обов’язково викриють і піймають. Наприклад, СБУ розкрила ВСІ (!!!) випадки підпалів авто військових. Тому співпраця з ворогом – це вірний шлях в тюрму, без варіантів!”, — додає Чепинога.