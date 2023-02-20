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Сильний вітер, дощ та ожеледиця: на Тернопільщині прогнозують різку зміну погоди

20.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Погода

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Цього тижня, з 20 по 26 лютого, на Тернопільщині прогнозують несприятливі погодні умови, а саме очікуються суттєві опади. Синоптики попереджають про сильний вітер, дощі та ожеледицю на дорогах.

Погода впродовж цього тижня зазнає різких змін. Очікується ожеледиця та гроза. Про це розповіла завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського обласного гідрометцентру Оксана Озимків.

Цього тижня погода буде нестійкою та мінливою, оскільки будуть проходити атмосферні фронти через область, які  чергуватимуться з полями підвищеного атмосферного тиску. Відповідно до цього очікуються опади, а в окремі дні – суттєві опади, – зазначила Оксана Озимків.  

Завтра, 21 лютого, прогнозують несприятливі погодні умови. Це пов’язано із сильним поривчастим вітром, який спричинить тилова частина циклону. Вітер буде рухатись із Балтійського моря. Погодні умови будуть схожі до таких, які були у суботу, а саме очікуються опади в нічну пору доби, переважно дощі, сильний вітер західного напрямку 9-14 м/с, вдень пориви 20-25  м/с. Місцями по області можлива гроза. Температура повітря вночі 0 – 5º тепла, вдень 5-10º тепла.

22 і 23 лютого за прогнозами очікується хмарна погода з проясненнями.  Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Вітер західного напрямку помірної швидкості, 7-12 м/с. В середу, 22 лютого, температура повітря мінімальна – від 1º морозу до 4º тепла. В четвер – від 4º морозу до 3-4º тепла.

24 лютого можливі опади, зокрема дощ. Вітер західного напрямку, 7-12 м/с.  Температура повітря значно підніметься, вночі 6º тепла, вдень 11º тепла.

На вихідних очікується тепла та сонячна погода. Суттєві опади не передбачаються. Вітер буде доволі слабкий, західного напрямку.  Температура повітря вночі 5º тепла, вдень до 8º тепла.

Джерело: Файне місто

Теги: вітер, прогноз погоди. дощ

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