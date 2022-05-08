Звільнили священника і капелана Православної церкви України Василя Вирозуба, який від 27 лютого перебував у російському полоні.

Він вже перебуває у безпеці на підконтрольній Україні території.

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Про це повідомив релігійний діяч та друг капелана Олександр Єфременко.

“Тепер про це можна говорити офіційно і публічно. Всі деталі згодом. Звільненням займалася Ірина Верещук та команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, за що їм безмежна вдячність!” – написав Єфременко.