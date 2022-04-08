Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він наголосив, що територія області не є безпечною: дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Живицький закликає мешканців не з’їжджати на узбіччя та не користуватися лісовими дорогами, а також не підходити до знищеної техніки чи місць стоянок росіян.

Голова ОВА зазначив, що останніми окупанти пішли з Конотопського району — там наразі підраховуються збитки й лагодиться зруйноване. Власники упорядковують асфальтний завод, розграбований і розбитий ворогом.