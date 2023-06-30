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Судитимуть податківця з Тернопільщини, через якого в держбюджет не надійшли 32 млн грн

30.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Події

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Перед судом постане податківець з Тернопільщини, через дії якого держбюджет втратив 32 мільйони гривень.

Про це повідомляє Львівське теруправління ДБР.

За даними слідства, заступник начальника одного з управлінь Державної податкової служби на Тернопільщині допустив ліквідацію місцевого підприємства, яке займалося імпортом тютюну і боргувало державі більше як 30 мільйонів.

“Підприємство ввозило сировину на пільгових умовах, але після зміни законодавства втратило такі преференції. Протягом 5-ти років комерсанти безпідставно не сплачували акцизний податок та ПДВ. Згодом власники ліквідували підприємство, а усе майно перереєстрували на інше товариство для уникнення арешту активів”, – розповіли у Державному бюро розслідувань.

Податківець допустив ліквідацію підприємства, через що держбюджет втратив 32 млн грн. Чиновнику інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість).

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Джерело: Тернополянни

Теги: податківець з Тернопільщини, службова недбалість

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