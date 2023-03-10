10.03.2023 22:51

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Судитимуть ексначальника відділу виконавчої служби на Тернопільщині

10.03.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Прокурори  Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду  обвинувальний акт щодо колишнього начальника одного з відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

Його обвинувачують у зловживанні владою та у зміні в автоматизованій системі даних про боржника, що призвело до тяжких наслідків  (ч. 1 ст. 362 та ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, керівник відділу увійшов за допомогою свого персонального електронного ключа в автоматизовану систему виконавчих проваджень та умисно змінив інформацію в ній про боржника – фігуранта одного з кримінальних проваджень.

Через його незаконні дії боржник отримав можливість відчуження свого нерухомого майна, на яке було накладено арешт.

Надалі боржник, користуючись відсутністю коректної інформації про нього у відповідному реєстрі, відчужив належні йому два об’єкти нерухомого майна, що унеможливило стягнення 893 520 грн накладеного штрафу.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Джерело: Тернополянни

Теги: суд, кримінал, виконавча служба

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