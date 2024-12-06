06.12.2024 11:46

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Суд виніс вирок нелюду, котрий зарізав рідного сина

Волинянин, який ножем убив сина, втрапив за ґрати на понад 7 років.

06.12.2024

Руслан Іннак

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Кримінал, Новини, Теми

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Суд визнав 59-річного жителя села Чевель Ковельського району винуватим у заподіянні 32-річному синові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть. Про це повідомляє сайт новин Волині та Луцька «Конкурент» з посиланням на пресслужбу волинської прокуратури.

Доведено, що пізно увечері 17 серпня 2024 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив рідну людину ножем у живіт.

Від отриманих травм потерпілий згодом помер у лікарні.

«Суд призначив чоловікові, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо сина та дружини, а також невиконання термінового заборонного припису, покарання у виді 7 років та трьох місяців позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Теги: суд, зарізав сина, нелюд

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