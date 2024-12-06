Суд виніс вирок нелюду, котрий зарізав рідного сина

Суд визнав 59-річного жителя села Чевель Ковельського району винуватим у заподіянні 32-річному синові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть. Про це повідомляє сайт новин Волині та Луцька «Конкурент» з посиланням на пресслужбу волинської прокуратури.

Доведено, що пізно увечері 17 серпня 2024 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив рідну людину ножем у живіт.

Від отриманих травм потерпілий згодом помер у лікарні.