Суд виніс вирок нелюду, котрий зарізав рідного сина

Суд визнав 59-річного жителя села Чевель Ковельського району винуватим у заподіянні 32-річному синові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть. Про це повідомляє сайт новин Волині та Луцька «Конкурент» з посиланням на пресслужбу волинської прокуратури.
Доведено, що пізно увечері 17 серпня 2024 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив рідну людину ножем у живіт.
Від отриманих травм потерпілий згодом помер у лікарні.
«Суд призначив чоловікові, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо сина та дружини, а також невиконання термінового заборонного припису, покарання у виді 7 років та трьох місяців позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.