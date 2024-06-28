Субсидії: що нового?

Якщо заяву і документи на житлову субсидію подати до 1 липня, то виплату буде призначено з початку неопалювального сезону.

Відповідно до пункту 75 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, у разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону (але не раніше дня виникнення права на її отримання).

Якщо житлову субсидію вже було призначено, то обов’язково звертатися за субсидією на наступний період потрібно лише деяким категоріям громадян. В основному, субсидія на наступний період продовжується автоматично, без звернення людини.

Кому саме слід звернутись до органу Пенсійного фонду України? На сайті ПФУ роз’яснюють: з травня житлові субсидії на наступний період більшості одержувачів призначено автоматично до 30 квітня 2025 року (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств). Водночас серед субсидіантів є певні категорії громадян, яким субсидію з 1 травня може бути призначено за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо: заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги; у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи; кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих; домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і особам, яким на опалювальний період субсидію було розраховано в розмірі 0,00 грн.

Крім того, для продовження отримання виплат потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами отримувачам житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 році проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги (постанова Уряду від 08.05.2024 № 521) і яким виплати здійснювались за особливим порядком, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану».

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

«Якщо ви чи члени вашого домогосподарства належите до зазначеної категорії осіб, подайте документи до 1 липня, і тоді виплату вам буде призначено з 1 травня – з початку неопалювального сезону», запевняють у ПФУ.

Подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів: через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг; поштовим відправленням – на адресу органу Фонду; онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».