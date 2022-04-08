Студенти денної форми навчання отримуватимуть таку пенсію без довідки з навчального закладу. Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України повідомила, що уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно з яким молодим людям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти про навчання.

«У найближчі місяці близько 10 тисяч дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника, досягнуть повноліття, але продовжать навчання у закладах професійної та вищої освіти. Вони мають право продовжувати отримувати цю пенсію. Але для цього необхідно надати довідку із закладу освіти.

Також, на жаль, через воєнні дії, отримувачів пенсії в разі втрати годувальника може стати більше, в тому числі серед дітей віком від 18 до 23 років. Призначатимуться нові пенсії. Для їхнього призначення також потрібна відповідна довідка. Зрозуміло, що зараз отримати таку довідку часто фізично неможливо або її отримання є зайвим ризиком для дитини.

Тому ми напрацювали рішення, згідно з яким дітям, у яких загинули батьки або інші годувальники, пенсія у разі втрати годувальника призначатиметься та її виплата продовжуватиметься після досягнення повноліття без такої довідки. Пенсійний фонд України самостійно отримуватиме дані про навчання за денною формою у 2022 році з Єдиної державної електронної бази з питань освіти», – прокоментувала Марина Лазебна.

Відповідне рішення поширюється на призначення та виплату пенсії у разі втрати годувальника згідно з законами України: «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».