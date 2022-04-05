Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області повідомляє, що у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Верховною Радою України прийнятий Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” (далі – Закон № 2115) яким установлено:

фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;

після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи; особи, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного цим Законом, подати звітність чи документи, зазначені у підпункті 1 пункту 1, у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної та/або кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання.

з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання. Воєнний стан на території України, введений Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, був продовжений з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб Указом Президента України від 14.03.2022 № 133 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”.

Статтею 253 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) визначено, що початок перебігу строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок. Строк, визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку (частин третя статті 254 ЦК України).

Враховуючи вищезазначене, передбачені Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 № 1740 (далі – Порядок), звіти (про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв’язку згідно з додатком 2 до Порядку; про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом згідно з додатком 3 до Порядку; про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно з додатком 4 до Порядку), строк подання яких настав у період дії воєнного стану, подаються до органів Пенсійного фонду України не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

Окрім того, особи, які упродовж трьох місяців, визначених Законом № 2115, не мають фізичної можливості подати вищезазначену звітність у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, подають звіти протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання.

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