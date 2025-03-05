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Стрічка “Операція “Курськ” (Operation Kursk) отримала спеціальну відзнаку від спонсорів

05.03.2025

Галина Кіт

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Україна, Війна з рф, Теми, Події, Новини

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Стрічка “Операція Курськ” демонструє масштабну операцію ЗСУ в Курській області у серпні 2024 року.

Другий Національний фестиваль документального кіно Cinema for Victory оголосив переможців. Фільм “Операція Курськ” отримав спеціальну відзнаку від спонсорів! Стрічка демонструє масштабну операцію ЗСУ в Курській області у серпні 2024 року.

Ця стрічка створена під керівництвом Головного управління комунікацій ЗСУ. У ній уперше оприлюднені ексклюзивні коментарі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Учасники Курської операції – від солдатів до генералів – у фільмі діляться своїми враженнями й емоціями, які пережили під час планування та здійснення цього наступу.

“Операція Курськ” є першою документальною хронікою про наступальні дії Сил оборони України на території Росії.

“Цей фільм має важливу історичну цінність, оскільки документує події, що стали частиною сучасної російсько-української війни, і є свідченням боротьби українського народу за свою незалежність”, – зазначили в Генштабі.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Теги: нагорода, фільм "Операція Курськ", Другий Національний фестиваль документального кіно

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