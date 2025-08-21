21.08.2025 10:55

Stratus і Nimbus: що відомо про нові штами COVID-19 в Україні

21.08.2025

Галина Кіт

Україна

Кількість хворих на нові штами коронавірусу зростає по всій Україні. За словами медиків, інфекції не спричиняють важких ускладнень, проте швидко поширюються серед молоді, часто у безсимптомній формі. Про які ще особливості вірусу попереджають фахівці та як від нього вберегтися, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Недужі у різних регіонах

В Україні фіксують нові штами коронавірусної інфекції — Stratus та Nimbus. За словами фахівців, вони поширюються швидше за попередні варіанти вірусу.

“Штам Nimbus вже був зафіксований на Одещині та Вінниччині — два випадки. Stratus вже зафіксовано понад 80 випадків. На щастя, ці штами не викликають тяжких захворювань чи наслідків”, — розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна Олександр Заіка, начальник відділу з профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ України.

За оперативними даними епіднагляду, з 4 до 10 серпня кількість людей із позитивними результатами на різні штами COVID-19 становила 1197, що на 74,7% більше порівняно з попереднім тижнем.

Водночас, цьогоріч з 14 липня до 10 серпня зареєстровано вчетверо менше випадків заражень, ніж за аналогічний період торік: 2653 проти 10 805 випадків.

Головні симптоми

Nimbus вперше виявили у світі на початку цього року, його характерний симптом — гострий біль у горлі. Stratus відомий із січня 2025-го, вирізняється тим, що у пацієнтів стає хриплим голос. Решта симптомів збігається з іншими варіантами COVID-19.

Як пояснив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко, нові штами легше поширюються серед молоді та дітей у вигляді легких та безсимптомних форм. Людина може бути носієм та наражати на небезпеку оточуючих.

До найбільш вразливих груп належать також: люди з ослабленим імунітетом чи супутніми або тяжкими хронічними захворюваннями; вагітні; люди, старші за 60 років; представники професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові).

Щеплення безкоштовне

МОЗ наголошує: імунізація від COVID-19 доступна безоплатно. “Під час вакцинальної кампанії понад 50% дорослого населення мали хоча б одну дозу вакцини та захистили себе. Для українців вакцина від COVID-19 безкоштовна та є у наявності у всіх регіонах. Також на рівні країни продовжується співпраця з Глобальним альянсом по вакцинах, який продовжує поставляти для України необхідні вакцини”, — розповів Олександр Заіка. Він також додав, що цього року вперше буде доступне щеплення для дітей від шести місяців.

