Ставай до лав Королівської бригади і воюй разом з кращими!

Тарас, позивний «Панда», командир групи наземних роботизованих комплексів 24 ОМБр імені короля Данила. Його робота — логістика. Доставити боєкомплект, їжу та інші необхідні речі на позиції.

За його словами, яким би не був солдат, без БК та провізії позиція довго не протримається.

«Нам потрібні техніки, айтівці. Хто боїться, то хай йде до нас. Він може в нас сидіти та займатись тією самою роботою, що й на цивілці», — говорить воїн.

