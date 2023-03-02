Стартував відкритий зимовий чемпіонат Тернопільської області з футболу

Група «А»
«Вікнини» (Вікно) – «Лісма» (Шляхтинці) – 1:1.
Голи: Андрій Приян (10), Максим Борисевич (70).
«Медобори» (Зелене) – «ФА Тернопіль-1» – 2:1.
Голи: Максим Крамарчук (7), Олександр Музичук (37, 39).
Група «В»
«Колос» (Бучач) – «Галич-ТНПУ» (Збараж) – 1:1.
Голи: Микола Ландяк (25, з пен), Володимир Мостовий (65).
ФК «В. Глибочок» – «Поділля» (В. Березовиця) – 0:2.
Голи: Владислав Коваль (2), Дмитро Харчук (35).
Група «С»
«Іскра» (Теофіполь) – «Дністер» (Заліщики) – 3:1.
Голи: Володимир Лук’янченко (24), Алішер Якубов (44, 56), Олег Ільчук (81).
«Сокіл» (В. Березовиця) – ФК «Нараїв» – 3:1
Голи: Владислав Юрченко (14), Роман Гнідий (19), Іван Бачинський (33, 60).
Група «D»
«Нива» (Теребовля) – ФК «Трибухівці» – 1:1
Голи: Ігор Керницький (25), Артем Козлов (35).
ФК «Плотича» – ФК «Збараж» – 0:0.